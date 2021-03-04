Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

99-летний муж Елизаветы II успешно перенёс процедуру на сердце

В клинике принц Филипп проведёт ещё несколько дней.

4 марта 2021, 11:02

Принц Филипп. Фото © ТАСС / РА

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп успешно перенёс процедуру на сердце в связи с выявленной у него ранее кардиологической проблемой. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Отмечается, что 99-летний герцог Эдинбургский проведёт в больнице ещё несколько дней, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались возвращаться в королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл отказались возвращаться в королевскую семью

Напомним, в больницу принц Филипп попал 16 февраля, после того как почувствовал недомогание. Тогда в Букингемском дворце сообщили, что это лишь мера предосторожности. 1 марта герцога Эдинбургского перевезли в другую больницу для обследования сердца.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1