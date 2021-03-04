99-летний муж Елизаветы II успешно перенёс процедуру на сердце
В клинике принц Филипп проведёт ещё несколько дней.
Принц Филипп. Фото © ТАСС / РА
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп успешно перенёс процедуру на сердце в связи с выявленной у него ранее кардиологической проблемой. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
Отмечается, что 99-летний герцог Эдинбургский проведёт в больнице ещё несколько дней, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
Напомним, в больницу принц Филипп попал 16 февраля, после того как почувствовал недомогание. Тогда в Букингемском дворце сообщили, что это лишь мера предосторожности. 1 марта герцога Эдинбургского перевезли в другую больницу для обследования сердца.
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