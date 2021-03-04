Путин — о работе волонтёров акции #МыВместе: Невозможно было наблюдать без сильных эмоций
Глава государства отметил, что для помощи объединились люди самых разных взглядов, профессий и возрастов.
Путин — о работе волонтёров акции #МыВместе: Невозможно было без сильных эмоций наблюдать. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками акции #МыВместе. Он поздравил волонтёров с годом работы на столь востребованном и благородном поприще и отметил, что за их работой "невозможно было без сильных эмоций наблюдать".
"Особенно приятно, что это было сделано в один из самых сложных периодов нашего времени — периода пандемии. И что особенно приятно, что и объединение произошло по зову души", — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что для оказания помощи нуждающимся в поддержке со стороны объединились люди самых разных возрастов, взглядов и профессий — около 200 тысяч человек в движении #МыВместе. Он также отметил, что минувший год поменял и подход представителей российского бизнеса к гражданскому долгу.
Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в конце марта 2020 года. Волонтёры — компании, общественные организации и простые граждане — оказывали поддержку людям, находившимся во временной изоляции. Организаторами акции выступили единая информационная система "Добровольцы России", Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров и движение "Волонтёры-медики".
Выбор редакции
В Кремле пояснили высказывание Путина о "хорьковых" интересах
Подростки из разных регионов России приняли участие в масштабном флешмобе #ВоскресеньеССемьёй
"Чем выше юбка, тем больше скидка": Жительницы Тюмени возмутились сексистской акцией автомойки к 8 Марта
Путин назвал "ублюдками" и "букашками" тех, кто в Сети подталкивает детей к суициду
Исповедь грешницы: почему "убитая" чемпионка так быстро сбежала от Плющенко
Комментариев: 0