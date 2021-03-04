Путин — о работе волонтёров акции #МыВместе: Невозможно было наблюдать без сильных эмоций

Путин — о работе волонтёров акции #МыВместе: Невозможно было без сильных эмоций наблюдать. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с участниками акции #МыВместе. Он поздравил волонтёров с годом работы на столь востребованном и благородном поприще и отметил, что за их работой "невозможно было без сильных эмоций наблюдать".

"Особенно приятно, что это было сделано в один из самых сложных периодов нашего времени — периода пандемии. И что особенно приятно, что и объединение произошло по зову души", — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что для оказания помощи нуждающимся в поддержке со стороны объединились люди самых разных возрастов, взглядов и профессий — около 200 тысяч человек в движении #МыВместе. Он также отметил, что минувший год поменял и подход представителей российского бизнеса к гражданскому долгу.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в конце марта 2020 года. Волонтёры — компании, общественные организации и простые граждане — оказывали поддержку людям, находившимся во временной изоляции. Организаторами акции выступили единая информационная система "Добровольцы России", Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров и движение "Волонтёры-медики".

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