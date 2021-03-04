Кофе, сушёный кальмар и курага: Лайф узнал о содержимом передачки для Навального в СИЗО-3 "Кольчугино"

Российский блогер Алексей Навальный, находящийся в следственном изоляторе во Владимирской области, получил в передачке от членов своего штаба несколько сумок с продуктами, среди которых в том числе кофе, курага и сушёный кальмар.







На фотографиях, которые публикует Лайф, также видны конфеты, кетчуп, бутылки с водой и консервы. Непонятно, были ли в передачке супы быстрого приготовления, о которых ранее писала жена блогера Юлия Навальная в своих соцсетях. На кадрах они не замечены.

2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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