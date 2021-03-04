Кофе, сушёный кальмар и курага: Лайф узнал о содержимом передачки для Навального в СИЗО-3 "Кольчугино"
Запаса супов быстрого приготовления, о которых ранее писала жена блогера, на фото не видно.
Фото © LIFE
Российский блогер Алексей Навальный, находящийся в следственном изоляторе во Владимирской области, получил в передачке от членов своего штаба несколько сумок с продуктами, среди которых в том числе кофе, курага и сушёный кальмар.
На фотографиях, которые публикует Лайф, также видны конфеты, кетчуп, бутылки с водой и консервы. Непонятно, были ли в передачке супы быстрого приготовления, о которых ранее писала жена блогера Юлия Навальная в своих соцсетях. На кадрах они не замечены.
Напомним, Навальный находится в СИЗО-3 "Кольчугино" во Владимирской области, где он дожидается перевозки в ИК-2 в Покрове для отбывания срока. Информация о перемещениях осуждённого оппозиционера находилась под строжайшим секретом. Вскоре после того как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли.
2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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