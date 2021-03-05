Мишустин запустил производство "Эпиваккороны" в виде шприц-доз

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в запуске линии розлива вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в форме шприц-доз. Производство располагается в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", на площадке "Вектор-Биальгам".

С начала 2021 года предприятие "Вектор-Биальгам" запустило производство "Эпиваккороны", а с марта начинается выпуск шприц-доз препарата. Согласно справочным материалам к визиту Мишустина, планируемая производительность и для ампул, и для шприц-доз составит до пяти миллионов доз в месяц.