Мишустин запустил производство "Эпиваккороны" в виде шприц-доз
Планируется изготавливать до 5 миллионов доз вакцины в месяц и в такой форме выпуска, и в ампулах.
Мишустин принял участие в запуске производства "Эпиваккороны" в виде шприц-доз. Видео © LIFE
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в запуске линии розлива вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в форме шприц-доз. Производство располагается в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", на площадке "Вектор-Биальгам".
Глава кабмина поблагодарил сотрудников центра за проделанную работу.
С начала 2021 года предприятие "Вектор-Биальгам" запустило производство "Эпиваккороны", а с марта начинается выпуск шприц-доз препарата. Согласно справочным материалам к визиту Мишустина, планируемая производительность и для ампул, и для шприц-доз составит до пяти миллионов доз в месяц.
Ранее Лайф рассказывал, что Мишустин обозначил сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса. Он также подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием "Эпиваккороны".
Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Это вторая официально одобренная в стране отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации "Эпиваккороной" будет сохраняться в течение года.
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