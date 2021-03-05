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За сутки в России снова выявили менее 12 тысяч случаев коронавируса

Больше всего заболевших в Москве — 1757.

5 марта 2021, 08:03
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

За сутки в России выявили 11 024 новых случая коронавируса, умерло 462 пациента, выздоровело 5464. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости — Москва (+1757 случаев за сутки), Петербург (+983), Подмосковье (+750), Нижегородская (+384) и Воронежская (+279) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших в Петербурге (+2591 за сутки), Москве (+2249), Подмосковье (+520), Нижегородской (+444) и Иркутской (+362) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 301 159 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 88 285 пациентов, 3 885 321 человек выздоровел.

Онищенко заявил, что существует только один штамм коронавируса

Онищенко заявил, что существует только один штамм коронавируса

С 18 января в РФ стартовала массовая вакцинация населения, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек — 2 млн россиян получили обе дозы препарата, ещё 2 млн пока только по одной. Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал, что девять регионов РФ ещё не приступали к вакцинации, это связано со сложностями в логистике и организации прививочных пунктов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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