Завершилась вторая фаза исследований вакцины "Спутник лайт"
Данные направлены экспертам.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку", — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о вакцине "Спутник лайт".
Кроме того, завершена оценка вакцины "Эпиваккорона", разработанной центром "Вектор" для использования лицами от 60 лет, добавил Мурашко.
Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. Ранее глава центра Александр Гинцбург объяснил, чем "Спутник лайт" отличается от вакцины "Спутник V". В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом.
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