Завершилась вторая фаза исследований вакцины "Спутник лайт"

Завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник лайт". Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку", — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о вакцине "Спутник лайт".

Кроме того, завершена оценка вакцины "Эпиваккорона", разработанной центром "Вектор" для использования лицами от 60 лет, добавил Мурашко.

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