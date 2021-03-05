Стоматолог раскрыла самый простой способ сэкономить на лечении зубов
Плохая гигиена полости рта может навредить зубам при ношении брекетов, отметила врач.
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Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала о простом способе сэкономить на лечении зубов. В беседе с телеканалом "360" врач заметила, что для этого следует каждые полгода ходить на обследование к специалисту.
"Чтобы не тратить деньги, я всегда рекомендую пациентам начинать лечение, как только становится видна проблема, и не запускать её. Кариес дешевле вылечить, чем пульпит", — отметила стоматолог.
Кроме того, как рассказывает Балакирева, некоторые россияне ездят лечить зубы в Белоруссию, но стоматологические материалы там не производятся.
"Мы все ведём закупки из-за границы, поэтому априори, если пользоваться дешёвыми материалами низкого качества, то, конечно, можно ехать в Белоруссию", — поведала стоматолог.
Она также рассказала, что встречала пациентов, которым устанавливали на Украине некачественные виниры, те со временем темнели и их нужно было менять. При этом врач подчеркнула, что скорость развития кариеса зависит от среды полости рта. В некоторых случаях всего за месяц может появиться пульпит.
Балакирева также предупредила, что плохая гигиена полости рта может навредить зубам при ношении брекетов. Каждому пациенту при фиксации брекет-системы выдаётся специальный гигиенический набор, поскольку простая зубная щётка не подходит для ухода за зубами. Кроме того, людям с брекетами советуют полоскать рот после каждого приёма пищи.
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