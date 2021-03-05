"Обожали нашу богиню Аллу": Глызин вспомнил о весёлых вечеринках в номере Пугачёвой

Певец Алексей Глызин рассказал о вечеринках, которые проводились в номере Аллы Пугачёвой во время его работы в вокально-инструментальном ансамбле "Ритм".

По его словам, весь коллектив умел неплохо повеселиться, а тот самый ритм вечеринкам всегда задавала сама Пугачёва.

"Алла всегда всех собирала в своём люксе, и мы устраивали весёлые вечеринки. Был очень дружный коллектив. Все, конечно, боготворили, обожали нашу богиню Аллу", — сказал Глызин в программе "Легенда" на RTVI.

Примадонну российской эстрады певец описывает как очень демократичную, которая, однако, могла быть жёсткой, если того требовала ситуация. При этом все участники ансамбля в то время жили как одна большая, дружная семья, заметил артист.

Глызин вспомнил, как попал в коллектив. В 70-е годы ему позвонил друг и сообщил, что Пугачёва ищет музыкантов с хорошими инструментами и данными. А у него в то время была хорошая американская гитара Gibson Les Paul. На прослушивании он понравился Пугачёвой, и его взяли в состав.

А через два года Глызина позвали в группу "Весёлые ребята". Певец рассказывает, что просто зашёл в гримёрку и передал это Пугачёвой, которая благословила его, не устраивая слёз и скандалов.

Летом прошлого года появились новости о кончине Глызина. Вскоре певец сам прокомментировал эти сообщения, отметив, что с ужасом читал их.

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