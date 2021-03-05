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Выступление на русском языке закончилось для украинского депутата исключением из партии

Его действия сочли противоречащими идеологическим принципам партии.

5 марта 2021, 03:27
<p>Фото © facebook.com / Европейская солидарность</p>

Фото © facebook.com / Европейская солидарность

Депутата Харьковского областного совета от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Александра Дорошенко исключили из фракции. Причиной этому послужило выступление политика на сессии облсовета на русском языке.

"Партией принято решение исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке, применять в дальнейшем порядке императивного мандата", — пишет харьковское отделение партии на своей странице в "Фейсбуке".

В партии добавили, что депутатская деятельность не должна резко отличаться от принципов, закреплённых в партийном уставе.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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