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Составлен список самых популярных российских писательниц

Среди них Гузель Яхина, Татьяна Устинова и Лариса Парфентьева.

5 марта 2021, 03:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самыми популярными современными российскими писательницами являются Гузель Яхина и Татьяна Устинова. Об этом свидетельствуют результаты исследования книжного сервиса MyBook, для которого было проанализировано свыше 800 тысяч профилей пользователей.

"В общем зачёте среди авторов художественных и нон-фикшен книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности — лауреат престижных литературных премий "Большая книга", "Книга года" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина. На втором месте — мастер детективной прозы Татьяна Устинова", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу сервиса.

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Третье место в рейтинге заняла автор книги "100 способов изменить жизнь" Лариса Парфентьева. В пятёрку лучших также попали писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, кого из известных женщин россияне считают самыми настоящими.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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