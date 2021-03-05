Названа первая страна, где число миллиардеров превысило тысячу

В Китае насчитали 1058 долларовых миллиардеров. Согласно данным из списка Hurun Global Rich List 2021, азиатская страна обогнала США по количеству богатых людей и возглавила топ-лист. Об этом пишет Newsweek.

Уточняется, что, несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году, в мире появилось 412 миллиардеров. В итоге всего в мире 3228 человек, чьё состояние превышает миллиард долларов США.

Впервые этот список ранее возглавил гендиректор Tesla. Его состояние тогда оценивалось в 197 миллиардов долларов, он сместил на второе место основателя Amazon Джеффа Безоса (189 миллиардов долларов).

"В настоящее время в Азии проживает 51% миллиардеров мира, а 24% живут в Северной Америке. Только в Китае и США проживает 54 процента миллиардеров мира", — говорится в отчёте Hurun Report.

Ранее владелец SpaceX и основатель Tesla Илон Маск вновь потерял несколько миллиардов долларов и спустился уже до третьей строчки в рейтинге богатейших людей мира.

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