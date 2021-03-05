Девятую часть "Форсажа" опять отложили
Показы ленты должны была стартовать 25 мая.
Фото © Instagram / vindiesel
Дата премьеры девятой части известной франшизы "Форсаж" вновь перенесена. Как сообщает студия Universal, лента стартует в кинотеатрах 25 июня вместо ранее анонсированной даты 25 мая.
Это уже не первый перенос премьеры фильма. Изначально показ боевика был запланирован на 2020 год. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции кинотеатры по всему миру подверглись ограничениям и были закрыты. О причине переноса в этот раз не сообщается.
Американский актёр Вин Дизель, сыгравший главную роль в кинокартине, уже опубликовал анонс девятой части франшизы у себя в "Инстаграме".
В конце февраля стало известно, что также перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде. Эту картину покажут 30 сентября.
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