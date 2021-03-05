Девятую часть "Форсажа" опять отложили

Это уже не первый перенос премьеры фильма. Изначально показ боевика был запланирован на 2020 год. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции кинотеатры по всему миру подверглись ограничениям и были закрыты. О причине переноса в этот раз не сообщается.