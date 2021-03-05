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"ЕС дискредитирует себя": В бундестаге подвергли критике санкции против России

В Германии обвинили Евросоюз в политике двойных стандартов.

5 марта 2021, 02:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Введённые антироссийские санкции дискредитируют Евросоюз как серьёзного дипломатического партнёра. Такое мнение высказал член Комитета по делам ЕС в бундестаге от партии "Альтернатива для Германии" Харальд Вейель.

"Своими попытками точечно управлять российской политикой с помощью санкций ЕС дискредитирует себя как серьёзный дипломатический партнёр", — приводит его слова РИА "Новости".

Политик отметил, что Евросоюз применяет двойные стандарты, так как использует свою правовую систему для подавления оппозиции и при этом наказывает иностранных правоохранителей за приписываемые им такие же действия.

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Его однопартиец Зигберт Дрёзе считает, что санкции ЕС относятся к внутренним процедурам судебных и правоохранительных властей России и вмешиваться в это нельзя.

Напомним, 2 марта Евросоюз ввёл санкции против руководителей надзорных ведомств России из-за ситуации с Алексеем Навальным. МИД РФ заявил, что Москва готовит ответ на новые санкции, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не откажется от принципа взаимности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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