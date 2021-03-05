"ЕС дискредитирует себя": В бундестаге подвергли критике санкции против России

Введённые антироссийские санкции дискредитируют Евросоюз как серьёзного дипломатического партнёра. Такое мнение высказал член Комитета по делам ЕС в бундестаге от партии "Альтернатива для Германии" Харальд Вейель.

"Своими попытками точечно управлять российской политикой с помощью санкций ЕС дискредитирует себя как серьёзный дипломатический партнёр", — приводит его слова РИА "Новости".

Политик отметил, что Евросоюз применяет двойные стандарты, так как использует свою правовую систему для подавления оппозиции и при этом наказывает иностранных правоохранителей за приписываемые им такие же действия.

Его однопартиец Зигберт Дрёзе считает, что санкции ЕС относятся к внутренним процедурам судебных и правоохранительных властей России и вмешиваться в это нельзя.

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