Россиянам рассказали, как снизить цену при покупке квартиры

Торговаться при заключении сделок по покупке недвижимости можно, однако это должно подкрепляться вескими доводами. Как отметила управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка, просить скидку можно за квартиру на первом или последнем этажах.

"Проживание на первом этаже сопряжено с такими неудобствами, как соседство с коммерческими объектами, холод и неприятный запах из подвала, высокий риск ограбления, шумы с улицы. Жильцы последних этажей нередко сталкиваются с протечками крыши, слабым напором воды, [есть] риски поломки лифта", — пояснила Надежда Коркка в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, следует обращать внимание на вид из окна квартиры и на уровень естественного освещения. Если окна выходят на стену соседнего здания, стройку или пустырь, а свет в помещение практически не попадает — это хороший повод просить скидку. Также важно проверить трубы, электропроводку и другие коммуникации — их плохое состояние тоже может быть основанием для торга.

"Наконец, нужно изучить техническое состояние квартиры. Речь идёт о незаконной перепланировке. Несоответствия требованиям Жилищного кодекса удешевляют квартиру сильнее всего", — резюмировала Надежда Коркка.

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