Перепугавшее жителей нескольких стран тихоокеанское цунами оказалось едва заметным — видео
Предупреждение о гигантской волне было распространено после мощного землетрясения.
Жители прибрежных районов сразу нескольких стран сегодня получили предупреждение о вероятности цунами. Такое уведомление было распространено для граждан Новой Зеландии, Австралии, Вануату, Новой Каледонии, Королевства Тонга после мощного землетрясения в Тихом океане.
Люди стали делиться в соцсетях видео эвакуации. Многие отправились на возвышенности, чтобы в безопасности наблюдать приход большой волны. Однако оказалось, что опасения были напрасны. Цунами действительно пришло, однако оказалось небольшим. В некоторых регионах — едва заметным, высотой буквально в сантиметры.
"Новозеландский Королевский научно-исследовательский институт извещает, что самые большие волны уже прошли, уровень угрозы снижен… Все эвакуировавшиеся люди могут вернуться", — сообщили в новозеландском агентстве по чрезвычайным ситуациям.
Ранее землетрясение с магнитудой 5,9 было зафиксировано в Греции.
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