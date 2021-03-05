Перепугавшее жителей нескольких стран тихоокеанское цунами оказалось едва заметным — видео

Люди стали делиться в соцсетях видео эвакуации. Многие отправились на возвышенности, чтобы в безопасности наблюдать приход большой волны. Однако оказалось, что опасения были напрасны. Цунами действительно пришло, однако оказалось небольшим. В некоторых регионах — едва заметным, высотой буквально в сантиметры.