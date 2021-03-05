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Перепугавшее жителей нескольких стран тихоокеанское цунами оказалось едва заметным — видео

Предупреждение о гигантской волне было распространено после мощного землетрясения.

5 марта 2021, 01:44

Жители прибрежных районов сразу нескольких стран сегодня получили предупреждение о вероятности цунами. Такое уведомление было распространено для граждан Новой Зеландии, Австралии, Вануату, Новой Каледонии, Королевства Тонга после мощного землетрясения в Тихом океане.

Люди стали делиться в соцсетях видео эвакуации. Многие отправились на возвышенности, чтобы в безопасности наблюдать приход большой волны. Однако оказалось, что опасения были напрасны. Цунами действительно пришло, однако оказалось небольшим. В некоторых регионах — едва заметным, высотой буквально в сантиметры.

"Новозеландский Королевский научно-исследовательский институт извещает, что самые большие волны уже прошли, уровень угрозы снижен… Все эвакуировавшиеся люди могут вернуться", — сообщили в новозеландском агентстве по чрезвычайным ситуациям.

Ранее землетрясение с магнитудой 5,9 было зафиксировано в Греции.

В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами — видео

В Японии произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами — видео

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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