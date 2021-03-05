Учёные нашли воду и внеземную органику в грунте с астероида Итокава

Группа международных специалистов из Великобритании, Японии, Франции и США проанализировала образцы почвы с астероида Итокава и нашла в них воду и органические вещества. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

"Органическое вещество представлено как нанокристаллическим графитом, так и неупорядоченным полиароматическим углеродом", — уточнили учёные.

Отмечается, что органические вещества сами образовались на небесном теле, а не попали туда иным образом. Это открытие позволит лучше понять, как формировалась Солнечная система, где и произошло рождение астероида, а также как в ней произошло зарождение жизни.

Специалисты пришли к выводу, что в прошлом произошло сильное столкновение астероида с другим небесным телом, а также экстремальный нагрев, из-за чего вся вода с него ушла, а сам астероид частично разрушился. Однако в течение миллиардов лет он объединял жидкий и органический материал и создавал новые сырые ингредиенты.

Грунт с Итокавы был доставлен на Землю в ходе миссии "Хаябуса", проводившейся с 2003 по 2010 год Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Ранее Лайф сообщал, что учёные разгадали одну из загадок спутников Марса — Фобоса и Деймоса.

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