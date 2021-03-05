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Регистрацию в российских аэропортах предложили сделать платной

Это позволит исключить из стоимости билета затраты перевозчика.

5 марта 2021, 01:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В аэропортах России предлагается ввести услугу платной регистрации для всех авиакомпаний. Такое предложение от авиаперевозчика поступило в Минтранс, сообщают "Известия".

Предлагается внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), исключив из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

Отмечается, что инициативу уже рассмотрела Росавиация и указала на негативные социальные риски от этого нововведения. В Минтрансе уточнили, что по данному вопросу никаких решений не принималось.

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Инициаторы реформы отмечают, что она повлечёт за собой исключение стоимости регистрации из тарифа, ведь всё больше людей используют онлайн-регистрацию. На это же указывает один из представителей крупных авиакомпаний. В данном случае стоимость билета на рейс уменьшится на величину расходов компаний по регистрации пассажира, отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что с апреля россияне смогут пользоваться платным интернетом на коротких рейсах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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