Регистрацию в российских аэропортах предложили сделать платной
Это позволит исключить из стоимости билета затраты перевозчика.
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В аэропортах России предлагается ввести услугу платной регистрации для всех авиакомпаний. Такое предложение от авиаперевозчика поступило в Минтранс, сообщают "Известия".
Предлагается внести изменения в федеральные авиационные правила (ФАП), исключив из них обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.
Отмечается, что инициативу уже рассмотрела Росавиация и указала на негативные социальные риски от этого нововведения. В Минтрансе уточнили, что по данному вопросу никаких решений не принималось.
Инициаторы реформы отмечают, что она повлечёт за собой исключение стоимости регистрации из тарифа, ведь всё больше людей используют онлайн-регистрацию. На это же указывает один из представителей крупных авиакомпаний. В данном случае стоимость билета на рейс уменьшится на величину расходов компаний по регистрации пассажира, отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что с апреля россияне смогут пользоваться платным интернетом на коротких рейсах.
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