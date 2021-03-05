"Калашников" решил выпустить страйкбольный вариант АК-12
Небоевой вариант появится на рынке в ограниченном количестве.
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Группа компаний "Калашников" намерена выпустить страйкбольный автомат на базе АК-12. Об этом сообщает ТАСС.
"Проект страйкбольного автомата на базе АК-12 ещё не дошёл до стадии массового выпуска, но на прошедшей в феврале тематической выставке для любителей страйкбола мы показали рабочий прототип изделия, которое постараемся вскоре выпустить на рынок ограниченной партией", — уточнили в компании.
В "Калашникове" добавили, что новый автомат для страйкбола будет максимально использовать оригинальные компоненты АК-12. Компания уже выпускает точную копию пистолета Макарова (ПМ) для военно-тактических игр — страйкбольный пистолет МР-659К.
В "Калашникове" не исключают возможности сотрудничества с уже присутствующими на российском рынке страйкбольного оружия и снаряжения компаниями в рамках программы Kalashnikov Approved.
Ранее сообщалось, что "Калашников" модернизировал российские автоматы АК-12 под патрон 5,45х39 мм. Изменения улучшили эргономику стрелкового оружия и значительно повысили удобство техобслуживания.
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