Сотрудники колонии строгого режима провели для школьников "урок мужества"

На Камчатке сотрудники колонии строгого режима — ИК-6 — провели занятие для школьников — воспитанников военно-патриотического клуба "Штурм". В региональном Управлении ФСИН России назвали это "уроком мужества".

"Представители ИК-6 рассказали ребятам об устройстве и истории создания легендарного пистолета Макарова, его уникальных особенностях и тактико-технических характеристиках", — отметили в пресс-службе ведомства.

А школьники показали умение разбирать автомат Калашникова. Затем подростки и сотрудники уголовно-исполнительной системы посоревновались друг с другом в стрельбе в лазерном тире.

"Подросткам нужен пример, и сотрудники силовых структур подходят для этого как нельзя лучше", — отметил заместитель начальника ИК-6 Дмитрий Хованец.

А в Нижневартовске ранее главу местной полиции уволили после урока с "акцией протеста". Там "урок мужества" превратили в импровизированный разгон митинга.

Авторы