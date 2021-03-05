Сотрудники колонии строгого режима провели для школьников "урок мужества"
В региональном Управлении ФСИН России заявили, что подросткам "нужен пример".
Фото © Пресс-служба УФСИН России по Камчатскому краю
На Камчатке сотрудники колонии строгого режима — ИК-6 — провели занятие для школьников — воспитанников военно-патриотического клуба "Штурм". В региональном Управлении ФСИН России назвали это "уроком мужества".
"Представители ИК-6 рассказали ребятам об устройстве и истории создания легендарного пистолета Макарова, его уникальных особенностях и тактико-технических характеристиках", — отметили в пресс-службе ведомства.
А школьники показали умение разбирать автомат Калашникова. Затем подростки и сотрудники уголовно-исполнительной системы посоревновались друг с другом в стрельбе в лазерном тире.
"Подросткам нужен пример, и сотрудники силовых структур подходят для этого как нельзя лучше", — отметил заместитель начальника ИК-6 Дмитрий Хованец.
А в Нижневартовске ранее главу местной полиции уволили после урока с "акцией протеста". Там "урок мужества" превратили в импровизированный разгон митинга.
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