Главу полиции Нижневартовска уволили после урока с "акцией протеста"

В Нижневартовске уволили временно исполняющего обязанности начальника УМВД после того, как на уроке в местной школе полицейские вместе с учащимися разыграли разгон акции протеста. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ХМАО-Югре.

"Комиссия УМВД России по ХМАО-Югре закончила служебную проверку. <...>

В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по г. Нижневартовску Олега Сураева", — говорится в сообщении.

Кроме того, три сотрудника окружного и местного управлений МВД были предупреждены о неполном служебном соответствии, а четыре сотрудника регионального главка и нижневартовской полиции получили строгий выговор.

Ранее Лайф рассказывал, что проверку в школе организовал также Департамент образования. Урок мужества, на котором произошёл инцидент, был посвящён памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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