Главу полиции Нижневартовска уволили после урока с "акцией протеста"
Кроме того, несколько человек получили строгие выговоры.
Скриншот © VK / Телеканал "Мегаполис"
В Нижневартовске уволили временно исполняющего обязанности начальника УМВД после того, как на уроке в местной школе полицейские вместе с учащимися разыграли разгон акции протеста. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ХМАО-Югре.
"Комиссия УМВД России по ХМАО-Югре закончила служебную проверку. <...>
В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по г. Нижневартовску Олега Сураева", — говорится в сообщении.
Кроме того, три сотрудника окружного и местного управлений МВД были предупреждены о неполном служебном соответствии, а четыре сотрудника регионального главка и нижневартовской полиции получили строгий выговор.
Ранее Лайф рассказывал, что проверку в школе организовал также Департамент образования. Урок мужества, на котором произошёл инцидент, был посвящён памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
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