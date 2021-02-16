В Нижневартовске проверят школу, где ученикам предложили поиграть в "акцию протеста"
В МВД заявили, что таким образом дали ребятам выступить "в роли героев".
Скриншот © VK / Телеканал "Мегаполис"
В школе № 42 Нижневартовска, ХМАО, сотрудники полиции и ученики разыграли сцену "акции протеста". Теперь учебное заведение ожидает проверка от Департамента образования, сообщает администрация города.
Ранее один из местных телеканалов опубликовал видео, где показано, как ребята посетили урок мужества. Одни надели шлемы и бронежилеты, взяли щиты, а другие закидывали их мячами, изображая протестующих. После этого дети инсценировали "задержание".
"По факту образовательного мероприятия в школе № 42, которое состоялось 15.02.2021 с участием сотрудников УМВД России по г. Нижневартовску и Росгвардии, проводится внутренняя проверка: соответствует ли данное мероприятие закону об образовании", — прокомментировала ситуацию директор Департамента образования Ирина Святченко.
Там заверили, что в случае выявления нарушений должностные лица понесут наказание.
Как сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре, урок мужества был посвящён памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Школьникам прочитали лекцию о подвиге российских солдат, отдавших жизнь за Родину, и рассказали о качествах, которыми должен обладать полицейский. Затем была "разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев".
Сотрудники регионального управления Росгвардии не принимали участия в мероприятии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, пишет РИА "Новости".
В декабре 2019 года похожий инцидент произошёл в Татарстане — силовики устроили "учения" со школьниками. Скандал разразился, когда кадры с места событий появились в соцсетях. После происшествия начальница районного отдела Министерства образования республики написала заявление об увольнении. Наказали даже главу МВД Татарстана, а его подчинённых, ответственных за случившееся, уволили.
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