Главу МВД Татарстана наказали из-за учений полиции с участием детей

А несколько его подчинённых, напрямую ответственных за случившееся, лишились своих должностей.

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев решил наказать министра внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина за учения, которые полицейские в республике провели с участием детей. Заявлено о его неполном служебном соответствии.

— Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить, — приводит ТАСС слова министра на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Напомним, что в учениях полицейских в новотроицкой школе Тукаевского района 20 декабря были задействованы ученики девятого класса. Скандал разразился, когда кадры с места событий появились в соцсетях.

В МВД Татарстана Лайф заверили, что школьники находились под контролем педагогов и ни один из них не пострадал.

Когда разразился скандал, уволилась начальница районного отдела Министерства образования республики, которая была ответственна за случившееся.