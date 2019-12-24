Главу МВД Татарстана наказали из-за учений полиции с участием детей

Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев решил наказать министра внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина за учения, которые полицейские в республике провели с участием детей. Заявлено о его неполном служебном соответствии.
— Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить, — приводит ТАСС слова министра на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Напомним, что в учениях полицейских в новотроицкой школе Тукаевского района 20 декабря были задействованы ученики девятого класса. Скандал разразился, когда кадры с места событий появились в соцсетях.
В МВД Татарстана Лайф заверили, что школьники находились под контролем педагогов и ни один из них не пострадал.
Когда разразился скандал, уволилась начальница районного отдела Министерства образования республики, которая была ответственна за случившееся.
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