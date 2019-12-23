В Татарстане чиновница уволилась после учений с "разгоном школьников"

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Девятиклассников вывели во двор и сделали статистами в тренировке по усмирению условных демонстрантов.

После привлечения учеников одной из средних школ Тукаевского района Татарстана к учениям сотрудников МВД уволилась начальница районного отдела Министерства образования республики. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря министерства Алсу Мухаметову.

По информации отдела образования Тукаевского муниципального района, начальник отдела уволилась, — добавила Мухаметова.

Напомним, что в учениях полицейских в новотроицкой школе Тукаевского района были задействованы ученики девятого класса. Скандал разразился, когда кадры с места событий появились в соцсетях.

В МВД Татарстана Лайф заверили, что школьники находились под контролем педагогов и ни один из них не пострадал.

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