Данные более двух тысяч элитных российских хакеров утекли в Сеть

Один из старейших хакерских форумов — Maza — был взломан в феврале текущего года, и данные более двух тысяч элитных русскоязычных хакеров оказались в открытом доступе. Об этом рассказала американская компания по кибербезопасности Flashpoint, передаёт "Коммерсант".

Газета отмечает, что в утёкшей базе указаны логины, пароли, электронная почта пользователей и альтернативные способы связи с ними, в том числе контакты в ICQ, Skype, Yahoo и Msn.

На форуме взломщики оставили сообщения на русском языке, однако переведённом через онлайн-переводчик. Это может свидетельствовать о том, что хакеры либо не были русскоговорящими, либо просто пытались отправить всех по ложному следу. Ими могли быть члены антихакерской группировки TeaMp0isoN, считает основатель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров.

Технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин напомнил, что форум Maza уже взламывали десять лет назад, однако тогда это не пошатнуло оплот киберпреступного андерграунда. К взлому, по его мнению, может быть причастен кто-то из пользователей этого форума.

Эксперты также уточнили, что вероятной причиной атаки был личный или финансовый интерес, а обычно за подобными взломами стоят конкуренты. При этом полученная информация может быть крайне ценной для борьбы с кибератаками, даже если форум не содержал программного обеспечения или исходных кодов. Однако для правоохранителей эти данные могут не пригодиться, ведь с участием элитных киберпреступников сейчас проходит не более 3% от всех атак.

Ранее Лайф сообщал, что в США ищут "российского" хакера, который взломал аккаунты 22 военных.

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