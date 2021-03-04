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Хитёр, лжив, не раскаивается: раскрыта характеристика на освободившегося "скопинского маньяка"

За осуждённым рекомендовано вести постоянный контроль.

4 марта 2021, 23:46
<p>Виктор Мохов ("скопинский маньяк"). Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CCEB8Tt0Uv4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Криминальная Россия"</a></p>

Виктор Мохов ("скопинский маньяк"). Скриншот © YouTube / "Криминальная Россия"

Сотрудники исправительной колонии № 4 города Пугачёва Саратовской области охарактеризовали вышедшего 3 марта на свободу "скопинского маньяка" Виктора Мохова как хитрого, скрытного и лживого человека. Об этом сообщает Пятый канал.

В опубликованной характеристике на Виктора Мохова говорится о том, что за ним необходим постоянный контроль.

"По складу характера скрытен, хитёр и лжив. В своём преступлении не раскаивается и не осознаёт общественной опасности содеянного", — гласит характеристика.

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Руководство колонии отметило, что Мохов свою вину признал лишь частично и считал вынесенный приговор суровым и несправедливым.

Ранее стало известно, что Мохов должен был приехать в свой дом, но не явился туда в установленный срок.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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