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"Скопинский маньяк" нарушил выданное ему предписание

Мохов должен приехать в свой дом, но не явился туда в установленный срок.

4 марта 2021, 22:10
<p>Виктор Мохов ("скопинский маньяк"). Фото © "<a href="https://rg62.info/2020/08/01/skopinskij-manyak-posle-osvobozhdeniya-v-2021-godu-planiruet-otomstit-svoim-zhertvam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Областная рязанская газета</a>"</p>

Виктор Мохов ("скопинский маньяк"). Фото © "Областная рязанская газета"

Вышедший на свободу Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк", нарушил выданное ему в исправительном учреждении предписание. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мохов не прибыл в назначенный срок в свой дом на улице Октябрьской в Скопине. Уточняется, что Мохов должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учёт в органах внутренних дел в течение трёх рабочих дней.

Вышедший из колонии скопинский маньяк отправился в Москву

Вышедший из колонии скопинский маньяк отправился в Москву

Ранее стало известно, что отсидевший 17 лет в саратовской колонии Виктор Мохов не вернётся в дом, где держал девушек. Мохову выдали постановление с указанным адресом места проживания в Рязанской области, однако это не дом в Скопине.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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