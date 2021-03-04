"Скопинский маньяк" нарушил выданное ему предписание
Мохов должен приехать в свой дом, но не явился туда в установленный срок.
Виктор Мохов ("скопинский маньяк"). Фото © "Областная рязанская газета"
Вышедший на свободу Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк", нарушил выданное ему в исправительном учреждении предписание. Об этом сообщает РИА "Новости".
Мохов не прибыл в назначенный срок в свой дом на улице Октябрьской в Скопине. Уточняется, что Мохов должен приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учёт в органах внутренних дел в течение трёх рабочих дней.
Ранее стало известно, что отсидевший 17 лет в саратовской колонии Виктор Мохов не вернётся в дом, где держал девушек. Мохову выдали постановление с указанным адресом места проживания в Рязанской области, однако это не дом в Скопине.
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