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Вышедший на свободу скопинский маньяк решил не возвращаться в дом, где держал девушек

Однако место проживания преступника также находится в Рязанской области.

4 марта 2021, 20:43
<p>Виктор Мохов (скопинский маньяк). Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CCEB8Tt0Uv4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Криминальная Россия"</a></p>

Виктор Мохов (скопинский маньяк). Скриншот © YouTube / "Криминальная Россия"

Отсидевший 17 лет в саратовской колонии Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, не вернётся в дом, где на протяжении четырёх лет пытал и насиловал двух девушек. Об этом сообщает телеканал "360".

Мохову выдали постановление с указанным адресом места проживания в Рязанской области, однако это не дом в Скопине.

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Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. При этом Мохов вышел под административный надзор, под которым останется в ближайшие шесть лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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