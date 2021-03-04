Вышедший на свободу скопинский маньяк решил не возвращаться в дом, где держал девушек

Отсидевший 17 лет в саратовской колонии Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, не вернётся в дом, где на протяжении четырёх лет пытал и насиловал двух девушек. Об этом сообщает телеканал "360" .

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. При этом Мохов вышел под административный надзор, под которым останется в ближайшие шесть лет.