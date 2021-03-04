В Татарстане найдены мёртвыми мать и её семилетний ребёнок

В посёлке городского типа Васильево в Татарстане обнаружены тела женщины и её семилетнего сына. Судя по всему, мать убила ребёнка, после чего покончила с собой. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, 38-летняя женщина задушила семилетнего сына. После этого она свела счёты с жизнью. Тела ребёнка и супруги обнаружил глава семейства, когда вернулся с работы. По предварительным данным, семья была благополучной, на учёте не состояла, проблем с алкоголем также не было.

Добавим, что погибшая была домохозяйкой. На месте трагедии работают полицейские. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве женщина избила, изрезала и задушила 86-летнюю свекровь.

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