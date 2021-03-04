Стали известны подробности плана по введению электронных ковид-паспортов в Евросоюзе

Еврокомиссия планирует как можно быстрее ввести коронавирусные электронные сертификаты для снятия ограничений на передвижение людей к началу туристического сезона, 27 странам-участницам направлены основные принципы их создания. Об этом сообщает газета The Financial Times.

Так, согласно планам ЕК, введение таких документов поможет восстановлению авиасообщения между странами ЕС и третьими государствами. В этом особенно заинтересованы страны юга: Испания, Португалия и Италия.

В персональном электронном паспорте будут указаны данные о вакцинации от коронавируса, информация о тестах на CoViD-19 для тех, кто не успел привиться, а также сведения о выздоровлении от инфекции.

Основная цель введения таких сертификатов заключается в восстановлении свободы передвижения, уточнили в ЕК. Получив гарантии о прививке или перенесённой болезни граждан, власти стран смогут увереннее подходить к вопросу снятия ограничений. Законопроект о введении документа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена представить уже в марте.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал жителей страны готовиться к введению подобных санитарных паспортов.

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