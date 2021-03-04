В США заявили, что отношения с Россией достигли низшей точки со времён холодной войны

Кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол утверждает, что отношения между Штатами и Россией достигли низшей точки со времён окончания холодной войны. Такую позицию он выразил в письменных ответах на вопросы законодателей Сената США.

По словам Кола, если Москва не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, "эти отношения будут продолжать ухудшаться". Он заявил, что для их нормализации РФ должна вернуться к "приемлемому поведению на международной арене".

Кол на самих слушаниях заверил парламентариев, что Россия якобы теряет многие позиции, в том числе и в экономике, и это увеличивает опасность для Америки.

"Россия очень сильно полагается на свои энергетические ресурсы. Есть множество показателей российской экономики, демографии, которые не играют на руку Москве. Некоторые находят в этом утешение, а я на самом деле думаю, что это делает Россию более опасной в краткосрочной перспективе", — поведал он.

По его мнению, сейчас официальная Москва пытается "выжать максимум из той силы, которая у неё осталась". При этом Кол заметил, что есть несколько основных сфер, в которых интересы двух стран могут пересекаться. К ним он отнёс обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска непреднамеренной эскалации, которая может закончиться военными конфликтами, в том числе с использованием ядерного оружия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала основной целью США сдерживание России.

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