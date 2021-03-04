"Северсталь" в Кубке Гагарина разделалась с "Динамо"

В Москве в Петровском парке завершился второй матч серии 1/8 плей-офф Кубка Гагарина, в котором череповецкая "Северсталь" одержала уверенную победу над столичным "Динамо" — 5:2.

Голами в составе гостей отметились Никита Гуслистов (16'), Александр Петунин (31'), Шон Лалонд (36'), Йоонас Няттинен (44') и Владислав Кодола (54').

У "Динамо" по разу реализовали большинство Вадим Шипачёв (25') и Дмитрий Кагарлицкий (40').

Таким образом, "Северсталь", уступив в первом матче (0:1), забирает второй и сравнивает счёт в серии, которая на ближайшие две игры переезжает в Череповец.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

"Динамо" М – "Северсталь" — 2:5 (0:1; 2:2; 0:2) в серии — 1-1

"Металлург" – ""Барыс" — 1:2 ОТ (0:1; 1:0; 0:0; 0:1), в серии — 1-1

СКА – "Динамо" Мн — 6:4 (4:2; 0:0; 2:2), в серии — 2-0

"Авангард" – "Автомобилист" — 4:3 (2:1; 0:2; 2:0), в серии — 2-0

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