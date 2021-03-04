Полугодовая зарплата за 12 минут: ультракороткая карьера камерунского защитника в "Краснодаре"

Камерунский защитник Амбруаз Ойонго решил посоперничать с фигуристкой Алёной Косторной по части самой короткой командировки в другую команду. "Краснодар" объявил о переходе футболиста 22 февраля, контракт был рассчитан до конца сезона. 28 февраля в матче РПЛ против "Урала" 29-летний игрок экстренно вышел на замену вместо получившего травму Евгения Чернова. Это произошло на 33-й минуте игры. Однако во втором тайме Ойонго на поле уже не появился, потому что сам получил повреждение. Оно оказалось очень серьёзным: травма крестообразных связок, из-за которой в футбол играть нельзя как минимум полгода. В связи с этим игрока решили отправить обратно в "Монпелье".