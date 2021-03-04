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Полугодовая зарплата за 12 минут: ультракороткая карьера камерунского защитника в "Краснодаре"

Амбруаз Ойонго уже уезжает обратно в "Монпелье".

4 марта 2021, 14:13
<p>Фото © <a href="https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=138420" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар"</a></p>

Фото © ФК "Краснодар"

Камерунский защитник Амбруаз Ойонго решил посоперничать с фигуристкой Алёной Косторной по части самой короткой командировки в другую команду. "Краснодар" объявил о переходе футболиста 22 февраля, контракт был рассчитан до конца сезона. 28 февраля в матче РПЛ против "Урала" 29-летний игрок экстренно вышел на замену вместо получившего травму Евгения Чернова. Это произошло на 33-й минуте игры. Однако во втором тайме Ойонго на поле уже не появился, потому что сам получил повреждение. Оно оказалось очень серьёзным: травма крестообразных связок, из-за которой в футбол играть нельзя как минимум полгода. В связи с этим игрока решили отправить обратно в "Монпелье".

"Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в "Монпелье". Благодарны "Краснодару", они шикарны, выплатили зарплату до конца сезона", — рассказал "Спорт-экспрессу" агент защитника Адриен Дюран.

Таким образом, Ойонго отыграл за "Краснодар" всего 12 минут, а зарплату получил за полгода вперёд. При этом ещё и оставил клуб с кадровыми проблемами: кто будет в ближайшее время играть на фланге защиты у "быков", совершенно неясно, лазарет команды переполнен.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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