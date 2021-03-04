Самая красивая судья из Красноярска разделась для фото в ванне, о котором написали даже за рубежом
И хоть с таким арбитром на поле сложно уделять внимание игре, фанаты всегда рады видеть Екатерину.
26-летняя Екатерина Костюнина из Красноярска может гордиться не только своей внешностью, но и тем, что смогла привить многим интерес к футболу. Девушка сама влюбилась в него, когда играла с мальчишками во дворе, а когда попала на свой первый матч, то поняла, что её мечта — быть рефери. Так Катя бросила танцы и записалась в секцию футбола, пишет Daily Star.
Теперь девушка занимается любимым делом и завоёвывает сердца фанатов не только своей страстью к спорту, но и прекрасной фигурой. Её арбитр демонстрирует в купальниках и откровенных нарядах, путешествуя по миру и выкладывая фото в свой инстаграм. Но последние снимки вызвали панику даже у самых стойких, просочившись в зарубежные СМИ и убедив европейцев, что славянские девушки — самые красивые.
Катя поделилась чёрно-белыми фото, на которых она позировала в ванне. На них девушка предстала совершенно обнажённой. Отсутствие макияжа и укладки подчёркивало естественность её образа. На одном фото Катя лежала в воде, а на другом — опиралась руками на бортик ванны. Обе позы были довольно откровенны, поэтому фотографу пришлось прикрыть всё самое неприличное в фоторедакторе. Поклонники были поражены таким видом своего кумира, о чём и поделились в комментариях.
Произведение искусства! Браво!
От тебя словно сияние исходит
Катяяяя! Ты раздражаешь глаз😂 Слишком всё красиво
WOW-girls
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