Модель предстала перед камерой абсолютно обнажённой, не став ничего прикрывать в лучах заката

Известная 26-летняя французская модель Матильда Танто наконец-то смогла вырваться из родного дома, где долгое время сидела на самоизоляции. Как и многие в фешен-индустрии, девушка рванула на Ибицу, чтобы сразу приступить к работе. Однако и для веселья время у неё нашлось — в один из вечеров она решила насладиться на берегу красивым закатом. А чтобы подписчикам было интереснее смотреть, она добавила себя на фото.