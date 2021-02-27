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Модель предстала перед камерой абсолютно обнажённой, не став ничего прикрывать в лучах заката

И, судя по инстаграму Матильды, она многие виды любит украшать собой.

27 февраля 2021, 09:00

Фото © Instagram / mathildtantot

Известная 26-летняя французская модель Матильда Танто наконец-то смогла вырваться из родного дома, где долгое время сидела на самоизоляции. Как и многие в фешен-индустрии, девушка рванула на Ибицу, чтобы сразу приступить к работе. Однако и для веселья время у неё нашлось — в один из вечеров она решила насладиться на берегу красивым закатом. А чтобы подписчикам было интереснее смотреть, она добавила себя на фото.

Фото © Instagram / mathildtantot

Фото © Instagram / mathildtantot

Матильда позировала на фоне живописного пейзажа, повернувшись к фотографу полубоком. И девушка решила сделать этот снимок пикантным, сбросив с себя всю одежду. В комментариях фанаты модели пришли в восторг от такого художественного приёма, сделавшего фото только лучше.

Фото © Instagram / mathildtantot

Фото © Instagram / mathildtantot

Теперь вид стал ещё успешнее

Babedex

Мне бы твою уверенность в себе...

Sophianathalie_

Чайки, наверное, были в восторге...

Tooreador

Фото © Instagram / mathildtantot

Фото © Instagram / mathildtantot

Матильда и Полин Танто — французские модели-близняшки с персидскими корнями. Девушки смогли своей внешностью добиться заметных успехов в фешен-индустрии и заработать огромную фанатскую базу в "Инстаграме". Там сёстры часто выкладывают откровенные фото в нижнем белье своего бренда или вовсе без одежды, демонстрируя фигуру, которой в комментариях часто завидуют подписчицы.

Модель в прозрачном белье устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна

Модель в прозрачном белье устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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