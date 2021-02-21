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Категорий: 18

Модель в прозрачном белье устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна

Впрочем, поклонники Матильды уже перестали удивляться отсутствию стыда у своего кумира.

21 февраля 2021, 14:00

Фото © Instagram / mathildtantot

Популярная 26-летняя французская модель Матильда Танто снова не упустила возможность вогнать в краску и своих подписчиков, и своих соседей. Девушка нередко выкладывает откровенные фото в купальниках, нижнем белье или совсем без одежды. Но 9,2 миллиона подписчиков модели каждый раз оказываются не готовы к счастью, которое обрушивается им на головы.

Фото © Instagram / mathildtantot

Фото © Instagram / mathildtantot

В этот раз Матильда решила позировать у окна, наслаждаясь прекрасным видом на живописный дом в старом стиле и прекрасной погодой. "Привет, соседи!" — подписала фото девушка. И можно было бы умилиться такой картине, если бы не выбранный наряд. Для снимка модель надела светлое нижнее бельё, которое было настолько прозрачным, что его с трудом одобрили протоколы "Инстаграма".

Фото © Instagram / mathildtantot

Фото © Instagram / mathildtantot

Хотел бы я быть твоим соседом...

Jaysurfinn

Ты самая красивая девушка на этой планете


Asjlaurent

Ну и везёт же твоим соседям!😤

Iamnihalnarula

Фото © Instagram / mathildtantot

Фото © Instagram / mathildtantot

Матильда прославилась не только из-за внешности, а ещё и потому, что эта привлекательность помножена на два. Матильда и Полин Танто — французские модели-близняшки с персидскими корнями. Девушки добились неплохих успехов в фешен-индустрии и теперь ведут свой бизнес по производству и продаже нижнего белья. Все комплекты они обычно демонстрируют на себе, а подписчики сестёр этому только рады.

Голая Деми Роуз прикрылась лепестками роз, наплевав, что лёгкий ветерок превратит эту съёмку в 18+

Голая Деми Роуз прикрылась лепестками роз, наплевав, что лёгкий ветерок превратит эту съёмку в 18+

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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