Модель в прозрачном белье устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна
Впрочем, поклонники Матильды уже перестали удивляться отсутствию стыда у своего кумира.
Популярная 26-летняя французская модель Матильда Танто снова не упустила возможность вогнать в краску и своих подписчиков, и своих соседей. Девушка нередко выкладывает откровенные фото в купальниках, нижнем белье или совсем без одежды. Но 9,2 миллиона подписчиков модели каждый раз оказываются не готовы к счастью, которое обрушивается им на головы.
В этот раз Матильда решила позировать у окна, наслаждаясь прекрасным видом на живописный дом в старом стиле и прекрасной погодой. "Привет, соседи!" — подписала фото девушка. И можно было бы умилиться такой картине, если бы не выбранный наряд. Для снимка модель надела светлое нижнее бельё, которое было настолько прозрачным, что его с трудом одобрили протоколы "Инстаграма".
Хотел бы я быть твоим соседом...
Ты самая красивая девушка на этой планете
Ну и везёт же твоим соседям!😤
Матильда прославилась не только из-за внешности, а ещё и потому, что эта привлекательность помножена на два. Матильда и Полин Танто — французские модели-близняшки с персидскими корнями. Девушки добились неплохих успехов в фешен-индустрии и теперь ведут свой бизнес по производству и продаже нижнего белья. Все комплекты они обычно демонстрируют на себе, а подписчики сестёр этому только рады.
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