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Блогерша собрала все самые "оригинальные" подкаты, из-за которых парни выглядят в Tinder клоунами

Сейчас знакомствами в Интернете уже никого не удивишь... если они проходят хорошо. А вот неудачные знакомства регулярно становятся объектами обсуждений и шуток как в узком дружеском кругу, так и в соцсетях. Как точно не надо начинать разговор в "Тиндере" — в материале ниже.

21 февраля 2021, 11:00

Кадры из видео © TikTok / katiechaarles

В надежде найти себе бойфренда пользовательница "Тиктока" Кэти Чарльз несколько месяцев назад зарегистрировалась в "Тиндере". Девушка и до этого знала, что приложения для знакомств — это не лучший способ найти любовь, но других вариантов у неё не оставалось. И вот спустя десятки удачных и не очень разговоров с незнакомцами Кэти всё-таки решила поделиться криком души: оказалось, большинство парней хлебом не корми — дай начать разговор с ужасной шутки. "Лучшими" репликами девушка поделилась у себя в профиле.

Вот бы я мог засунуть свою ложку в твои макароны

Пользователь "Тиндера"

Помнишь тот случай, когда мы встретились? Это было завтра вечером

Пользователь "Тиндера"

Кадры из видео © TikTok / katiechaarles

Смогу ли я когда-либо иметь честь почесать тебе спинку?

Пользователь "Тиндера"

Если бы ты была стаканом апельсинового сока, я бы сделал пять глотков и уронил тебя на пол

Пользователь "Тиндера"

Ролик Кэти моментально стал вирусным, его оценили сотни тысяч людей. А многие из них просто умоляли девушку составить новую подборку ужасных "подкатов". Оказалось, идиотских диалогов в запасе у блогерши более чем достаточно.

По-хорошему прошу, не могла бы ты разрушить мою жизнь?

Пользователь "Тиндера"

С удовольствием стану тем парнем, с которым ты будешь проводить всё своё время, пока не найдёшь мужа

Пользователь "Тиндера"

Можно я буду называть тебя канистрой бензина? Потому что мне не обойтись без тебя на заднем сиденье моей машины

Пользователь "Тиндера"

Кадры из видео © TikTok / katiechaarles

Кадры из видео © TikTok / katiechaarles

Популярность подборок девушки так выросла, что у неё очень быстро закончились все странные переписки. Тогда в своём Tinder-аккаунте Кэти попросила всех, кто ей пишет, начинать со своего лучшего пикап-захода. Теперь у блогерши неиссякаемый запас жутких шуток, пишет The Sun.

У тебя крутые ноги! По какому расписанию они открываются?

Пользователь "Тиндера"

О Господи! Ну ты и уродина.

Сорри, случайно лайкнул

Пользователь "Тиндера"

С праздниками! Как насчёт того, чтобы я нафаршировал твою индейку?

Пользователь "Тиндера"

Как будут выглядеть профили собак, если они зарегистрируются в Tinder: 10 смешных примеров

Как будут выглядеть профили собак, если они зарегистрируются в Tinder: 10 смешных примеров

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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