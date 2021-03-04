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Стюардесса раскрыла, что случится с экипажем, если бортпроводник опоздает или не придёт на работу

Девушка ответила на интересовавший пользователей вопрос.

4 марта 2021, 11:45

Фото © Instagram / karolinochkaa

В мире бортпроводников стало ещё на одну тайну меньше. Российская стюардесса с ником karolinochkaa99 рассказала в "Тиктоке", что бывает, если бортпроводники опаздывают или вовсе не приходят на работу. По словам девушки, решение проблемы предусмотрено заранее — это специальный резерв.

У нас предусмотрен резерв. Своего рода дежурство, на котором каждый бортпроводник должен находиться согласно планированию. Мы собираемся будто на обычный рейс, одеты по форме, если вдруг сразу вызовут, проходим врача и отправляемся в гостиницу ожидать своей участи: улетим или не улетим. Обычно бывает так: ты в номере — и раздаётся звонок: "Нет времени объяснять, срочно на рейс"

karolinochkaa99

Видео © TikTok / karolinochkaa99

Также бортпроводница отметила, что резервные стюардессы не знают, куда им придётся лететь после вызова. А вот опоздавшим сотрудникам грозит штраф, написала она в комментариях. Самой красавице приходилось заменять коллег уже два раза.

Фото © Instagram / karolinochkaa

Фото © Instagram / karolinochkaa

Ролик менее чем за сутки набрал 103 тыс. просмотров. Пользователи сравнили работу бортпроводниц со службой в армии и отметили, что им нужно иметь крепкие нервы.

Стюардесса честно рассказала, почему встречающие пассажиров бортпроводники держат руки за спиной

Стюардесса честно рассказала, почему встречающие пассажиров бортпроводники держат руки за спиной

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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