Стюардесса раскрыла, что случится с экипажем, если бортпроводник опоздает или не придёт на работу

У нас предусмотрен резерв. Своего рода дежурство, на котором каждый бортпроводник должен находиться согласно планированию. Мы собираемся будто на обычный рейс, одеты по форме, если вдруг сразу вызовут, проходим врача и отправляемся в гостиницу ожидать своей участи: улетим или не улетим. Обычно бывает так: ты в номере — и раздаётся звонок: "Нет времени объяснять, срочно на рейс"

karolinochkaa99