Стюардесса раскрыла, что случится с экипажем, если бортпроводник опоздает или не придёт на работу
Девушка ответила на интересовавший пользователей вопрос.
В мире бортпроводников стало ещё на одну тайну меньше. Российская стюардесса с ником karolinochkaa99 рассказала в "Тиктоке", что бывает, если бортпроводники опаздывают или вовсе не приходят на работу. По словам девушки, решение проблемы предусмотрено заранее — это специальный резерв.
У нас предусмотрен резерв. Своего рода дежурство, на котором каждый бортпроводник должен находиться согласно планированию. Мы собираемся будто на обычный рейс, одеты по форме, если вдруг сразу вызовут, проходим врача и отправляемся в гостиницу ожидать своей участи: улетим или не улетим. Обычно бывает так: ты в номере — и раздаётся звонок: "Нет времени объяснять, срочно на рейс"
Видео © TikTok / karolinochkaa99
Также бортпроводница отметила, что резервные стюардессы не знают, куда им придётся лететь после вызова. А вот опоздавшим сотрудникам грозит штраф, написала она в комментариях. Самой красавице приходилось заменять коллег уже два раза.
Ролик менее чем за сутки набрал 103 тыс. просмотров. Пользователи сравнили работу бортпроводниц со службой в армии и отметили, что им нужно иметь крепкие нервы.
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