Стюардесса честно рассказала, почему встречающие пассажиров бортпроводники держат руки за спиной
В каждой профессии есть свои секреты, о которых посторонние могут даже не догадываться.
Российская стюардесса с ником jenichly приоткрыла завесу тайны, рассказав в "Тиктоке" об одном рабочем нюансе. Красавица в форме раскрыла, зачем встречающие пассажиров бортпроводники держат руки за спиной.
Видео © TikTok / jenichly
Можно предположить, что это корпоративные стандарты, но это не так. Так в чём же дело? Всё гениальное просто. Перед вылетом бортпроводникам необходимо пересчитать пассажиров
Для подсчёта бортпроводники используют специальный счётчик, который и держат за спиной. По словам девушки, устройство работает довольно просто: один пассажир — один клик. Таким образом экипаж может выяснить, все ли купившие билеты попали на борт.
Ролик стюардессы набрал более 43 тысяч просмотров. Зрители отметили, что удивлены, ведь некоторые из них думали, что бортпроводники скрывают за спиной "градусник или детектор", а другие и вовсе не обращали на это внимания. Юзеры поблагодарили красавицу за погружение в профессию.
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