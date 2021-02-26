Житель Свердловской области поселил к себе 20 голубей, и квартира превратилась в жуткое зрелище

Недавно пользователей Сети позабавила и насторожила история, которая разворачивается в Первоуральске, Свердловская область. В одном из многоэтажных домов пенсионер устроил голубятню, впустив в свою однокомнатную квартиру на зиму около двадцати голубей. Иначе птички погибли бы, ведь, по мнению мужчины, в декабре их начинают травить, пишет новостной ВК-паблик Shaytanka.ru.

Два парня сняли на телефон квартиру дедушки и то, во что она превратилась. Повсюду сидели голуби, на полу в тазу был насыпан корм, а также раскидан наполнитель, скорее всего, древесный. Все поверхности — и горизонтальные, и вертикальные — были испачканы закономерным результатом жизнедеятельности пташек. Пенсионер объяснил гостям, что он постоянно за ними убирает и целый день ходит за ними с тряпкой. Спит дедушка тут же на кровати в пернатом окружении.

Однако если дедушку ничего не смущает, то это не значит, что его соседи придерживаются того же мнения. Городские голуби — переносчики различных заболеваний, а на помёт и пух может развиться аллергия. К списку минусов можно добавить вонь, испорченные окна и подоконники, возле которых любят сидеть птицы. Но своё недовольство соседи могут излить в коллективном иске, который обяжет пенсионера выселить пернатых квартирантов.

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