Парень изучал Чернобыль с помощью "Гугл-карт" и случайно нашёл гору костей, которая окутана тайной
Не на такое открытие надеялся блогер, когда взялся исследовать печально известную электростанцию.
Недавно пользователь "Тиктока" с ником Googlemapsfun изрядно испугал своих подписчиков, выложив видео из Чернобыля, Украина, которое набрало 4,6 млн просмотров. Обычно парень просто заходит в "Гугл-карты" и исследует местность в поисках чего-то интересного, но в этот раз находка его не очень порадовала. "Шагая" по карте возле заброшенной электростанции и снимая это на видео, блогер наткнулся на гору костей, лежащих в беспорядке на земле, пишет Daily Star.
Видео © TikTok / googlemapsfun
"Это что такое?", — подписал поражённый Googlemapsfun, и подписчики в комментариях разделили его шок. Станция перестала работать в 1986 году после ужасной аварии в четвёртом блоке, после чего все жители покинули город и окрестности, а кто погиб, был похоронен с особенными условиями из-за радиации. Скорее всего, обнаруженные кости были останками крупных диких животных, которые захватили заброшенный город. Но у пользователей Сети было иное мнение.
Блин, это точно настоящие кости. Это был рабочий станции, который умер во время аварии
Рядом лежат металлические скобы, которые раньше использовались для подстраховки. Наверное, это работник, который занимался своим делом во время эвакуации один, упал и погиб — оттуда и противогаз
Знаете, лучше бы кому-нибудь вызвать Сэма и Дина Винчестеров, чтобы они разобрались с этими костями...
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