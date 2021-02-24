Парень изучал Чернобыль с помощью "Гугл-карт" и случайно нашёл гору костей, которая окутана тайной

Недавно пользователь "Тиктока" с ником Googlemapsfun изрядно испугал своих подписчиков, выложив видео из Чернобыля, Украина, которое набрало 4,6 млн просмотров. Обычно парень просто заходит в "Гугл-карты" и исследует местность в поисках чего-то интересного, но в этот раз находка его не очень порадовала. "Шагая" по карте возле заброшенной электростанции и снимая это на видео, блогер наткнулся на гору костей, лежащих в беспорядке на земле, пишет Daily Star .

"Это что такое?", — подписал поражённый Googlemapsfun, и подписчики в комментариях разделили его шок. Станция перестала работать в 1986 году после ужасной аварии в четвёртом блоке, после чего все жители покинули город и окрестности, а кто погиб, был похоронен с особенными условиями из-за радиации. Скорее всего, обнаруженные кости были останками крупных диких животных, которые захватили заброшенный город. Но у пользователей Сети было иное мнение.