Братья-близнецы исполнили свою мечту и стали сёстрами, одновременно сменив пол: фото до и после
Теперь девушки довольны своим внешним видом.
Майла Фиби де Резенде и её сестра София Альбукерк из Бразилии родились мальчиками и всю жизнь чувствовали себя не в своих телах. Два года назад братья-близнецы начали проходить гормональную терапию под наблюдением врачей, а недавно отважились на рискованную операцию — парни с разницей в один день сменили пол.
Майла Фиби де Резенде (слева) и София Альбукерк (справа). Фото © Instagram / maylaphoebe09, sofialbuck
Мы всегда всё делали вместе, и недавно мы осуществили нашу мечту: сделали операцию по смене пола, став первыми трансблизнецами в мире, совершившими это
Фото © Instagram / maylaphoebe09. Скриншот © TikTok
Новоиспечённые девушки рассказали, что были на седьмом небе от счастья, когда увидели свои новые тела. Майла призналась, что ей никогда не нравился её мужской половой орган, пишет The Sun. Сейчас близнецы восстанавливаются и даже начали делиться в соцсетях снимками в бикини.
Фото © Instagram / sofialbuck
Майла Фиби де Резенде и София Альбукерк (первая носит фамилию отца, вторая — дедушки) получили большую поддержку от семьи. Именно дедушка оплатил их операции, продав ради этого дом. И теперь у Майлы есть две новые мечты: окончить медуниверситет и подарить старичку новый дом, чтобы отблагодарить его за поступок.
Они всегда знали, что мы девочки. Моя семья никогда меня не отвергала. Родители боятся не того, что мы такие, какие есть, а того, что другие причиняют нам боль
Однако подобные операции — серьёзная и опасная процедура, которая требует тщательного обдумывания. В некоторых случаях пациенты хотели поменять своё решение, но было уже поздно.
WOW-news
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