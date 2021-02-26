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Братья-близнецы исполнили свою мечту и стали сёстрами, одновременно сменив пол: фото до и после

Теперь девушки довольны своим внешним видом.

26 февраля 2021, 12:30

Фото © Instagram / maylaphoebe09, sofialbuck

Майла Фиби де Резенде и её сестра София Альбукерк из Бразилии родились мальчиками и всю жизнь чувствовали себя не в своих телах. Два года назад братья-близнецы начали проходить гормональную терапию под наблюдением врачей, а недавно отважились на рискованную операцию — парни с разницей в один день сменили пол.

Майла Фиби де Резенде (слева) и София Альбукерк (справа). Фото © Instagram / maylaphoebe09, sofialbuck

Майла Фиби де Резенде (слева) и София Альбукерк (справа). Фото © Instagram / maylaphoebe09, sofialbuck

Мы всегда всё делали вместе, и недавно мы осуществили нашу мечту: сделали операцию по смене пола, став первыми трансблизнецами в мире, совершившими это

Майла Фиби де Резенде

Фото © Instagram / maylaphoebe09. Скриншот © TikTok

Фото © Instagram / maylaphoebe09. Скриншот © TikTok

Новоиспечённые девушки рассказали, что были на седьмом небе от счастья, когда увидели свои новые тела. Майла призналась, что ей никогда не нравился её мужской половой орган, пишет The Sun. Сейчас близнецы восстанавливаются и даже начали делиться в соцсетях снимками в бикини.

Фото © Instagram / sofialbuck

Фото © Instagram / sofialbuck

Майла Фиби де Резенде и София Альбукерк (первая носит фамилию отца, вторая — дедушки) получили большую поддержку от семьи. Именно дедушка оплатил их операции, продав ради этого дом. И теперь у Майлы есть две новые мечты: окончить медуниверситет и подарить старичку новый дом, чтобы отблагодарить его за поступок.

Они всегда знали, что мы девочки. Моя семья никогда меня не отвергала. Родители боятся не того, что мы такие, какие есть, а того, что другие причиняют нам боль

Майла Фиби де Резенде

Фото © Instagram / maylaphoebe09, sofialbuck

Фото © Instagram / maylaphoebe09, sofialbuck

Однако подобные операции — серьёзная и опасная процедура, которая требует тщательного обдумывания. В некоторых случаях пациенты хотели поменять своё решение, но было уже поздно.

Троих детей исключили из школы, когда увидели, какими фото их мать привлекает в Сети мужчин

Троих детей исключили из школы, когда увидели, какими фото их мать привлекает в Сети мужчин

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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