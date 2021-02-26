За сердце Тимати поборется модель, которую не отличить от его бывшей — фото близняшек
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Помимо внешней красоты девушка старается уделять внимание и внутреннему миру.
Вскоре на ТНТ стартует новый сезон шоу "Холостяк", где претендентки будут бороться за сердце 37-летнего хип-хоп-исполнителя Тимати, который недавно расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой
Среди девушек, которые будут стремиться занять место избранницы музыканта, оказалась 22-летняя модель Мария Вебер, пишет Starhit
И в Сети не могли не заметить, что знойная брюнетка с пышными формами один в один похожа на бывшую девушку рэпера. Волосы, фигура, черты лица и даже род деятельности у красавиц оказались схожи
Слева — Анастасия Решетова, справа — Мария Вебер. Фото © Instagram / vebermariia, volkonskaya.reshetova
Кроме того, Мария основала свой бренд купальников, занимается спортом, мотивируя других, ведёт инстаграм, где более 22 тысяч подписчиков, и выглядит идеально. Девушка пишет посты на тему личных переживаний и честно рассказывает о себе. Например, о том, что и она имела комплексы
Со мной тоже случились периоды непринятия. Когда-то я носила брекеты, была на 10–15 кг больше, чем сейчас. И моё внутреннее состояние меня совершенно не устраивало. Я не могла находиться в одиночестве, мне всегда нужен был кто-то, чтобы просто был рядом. Потому что наедине с собой было не так интересно.
Тем не менее фанаты гадают, действительно ли Тимати и Анастасия Решетова, родившая ему сына, расстались или это очередной пиар-ход. И если пара действительно поставила точку в отношениях, то, похоже, у Марии есть все шансы на победу