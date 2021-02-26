За сердце Тимати поборется модель, которую не отличить от его бывшей — фото близняшек

Вскоре на ТНТ стартует новый сезон шоу "Холостяк", где претендентки будут бороться за сердце 37-летнего хип-хоп-исполнителя Тимати, который недавно расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой

Среди девушек, которые будут стремиться занять место избранницы музыканта, оказалась 22-летняя модель Мария Вебер, пишет Starhit

И в Сети не могли не заметить, что знойная брюнетка с пышными формами один в один похожа на бывшую девушку рэпера. Волосы, фигура, черты лица и даже род деятельности у красавиц оказались схожи

Кроме того, Мария основала свой бренд купальников, занимается спортом, мотивируя других, ведёт инстаграм, где более 22 тысяч подписчиков, и выглядит идеально. Девушка пишет посты на тему личных переживаний и честно рассказывает о себе. Например, о том, что и она имела комплексы

Тем не менее фанаты гадают, действительно ли Тимати и Анастасия Решетова, родившая ему сына, расстались или это очередной пиар-ход. И если пара действительно поставила точку в отношениях, то, похоже, у Марии есть все шансы на победу