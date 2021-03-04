Любовь Толкалина подпрыгнула в рубашке на голое тело, не заметив, что вот-вот останется без белья

43-летняя Любовь Толкалина, не изменяя традициям, показала поклонникам в "Инстаграме" откровенное фото. Экс-возлюбленная режиссёра Егора Кончаловского предстала на отдыхе весело бегущей по волнам.

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Из одежды на актрисе была только белая рубашка, которая распахнулась, почти обнажив грудь, и трусы, не удержавшиеся на месте. Любовь призналась, что фото архивное, и отметила, что ей "хотелось бы до вечера дожить в идеальной телесной сохранности".

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Однако чем активнее артистка выкладывает пикантные кадры, тем больше её критикуют пользователи. Звезда боевиков "Антикиллер" и "Побег" предвидела такое развитие событий и заранее указала в подписи: "Внимание! Всем, кто видит только трусики, вспомните: осуждение — чувство токсичное, лучше подумайте, давно ли вы покупали себе новое бельё". Но это не уберегло её от призывов к скромности со стороны фанатов.

Надо быть поскромней немножко

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Фото © Instagram / tolkalinaliuba

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Любовь Толкалина — российская актриса театра и кино, бывшая возлюбленная режиссёра Егора Кончаловского. Всё детство и юность звезда занималась синхронным плаванием. Этим она объяснила своё пристрастие к откровенным фото, заявив, что спортсменки и модели всегда будут испытывать "желание и необходимость" показывать себя.

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