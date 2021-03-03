19-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для фото, увидев которые, любая мать схватится за сердце

Кайя Гербер примеряет на себя всё более откровенные образы, покоряя модельную индустрию. 19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для журнала i-D, похваставшись откровенной фотосессией в "Инстаграме".

Фото © Instagram / kaiagerber

Юная красавица примерила чёрный купальник, который едва прикрывал грудь. А на другом фото и вовсе предстала топлес, спрятав самые пикантные места за цепями и бусами. Также Кайя надела топ с прорезями, показав стройную фигуру. И не побоялась сняться в прозрачном платье, под которым не оказалось бюстгальтера.

Фото © Instagram / kaiagerber

Роковые образы дочки супермодели получили более 225 тыс. лайков. И, судя по реакции пользователей, она так же горячо любима, как и её мама. Юзеры не только восхищались внешностью Кайи — один из них признался, что готов умереть за красавицу.

Ты такая красивая, не позволяй никому говорить иначе

Pahani.silva

Фото © Instagram / kaiagerber

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Кайя Гербер — американская модель и актриса, дочь супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера. Дебютировала как модель в возрасте 10 лет, снявшись в рекламной кампании Versace. Карьера девушки развивалась стремительно, она снималась для Teen Vogue, Pop Magazine и даже успела стать музой Карла Лагерфельда.

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