19-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для фото, увидев которые, любая мать схватится за сердце
Девушка не отказывается от смелых экспериментов.
Фото © Instagram / cindycrawford
Кайя Гербер примеряет на себя всё более откровенные образы, покоряя модельную индустрию. 19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для журнала i-D, похваставшись откровенной фотосессией в "Инстаграме".
Юная красавица примерила чёрный купальник, который едва прикрывал грудь. А на другом фото и вовсе предстала топлес, спрятав самые пикантные места за цепями и бусами. Также Кайя надела топ с прорезями, показав стройную фигуру. И не побоялась сняться в прозрачном платье, под которым не оказалось бюстгальтера.
Роковые образы дочки супермодели получили более 225 тыс. лайков. И, судя по реакции пользователей, она так же горячо любима, как и её мама. Юзеры не только восхищались внешностью Кайи — один из них признался, что готов умереть за красавицу.
Ты такая красивая, не позволяй никому говорить иначе
Это потрясающе
Я бы умер за тебя
Кайя Гербер — американская модель и актриса, дочь супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера. Дебютировала как модель в возрасте 10 лет, снявшись в рекламной кампании Versace. Карьера девушки развивалась стремительно, она снималась для Teen Vogue, Pop Magazine и даже успела стать музой Карла Лагерфельда.
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