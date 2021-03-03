Девушка поняла, что не зря бросила парня, когда увидела его ужасное сообщение после трёх свиданий

Привет, Алекс, надеюсь, у тебя всё хорошо. Не подскажешь мне свой логин в Venmo (платёжная система. — Прим. ред.)?

Я спрашиваю, потому что, раз уж мы не будем встречаться, думаю, будет честно, если я получу обратно половину денег, потраченных на наши свидания. Насколько я помню, мы раза три ходили в бары и рестораны, где я платил за нас обоих. Мне кажется, 35 долларов (2600 рублей. — Прим. ред.) вполне окупят все твои блюда и напитки. Я считаю, что ты вполне справедливая девушка, поэтому согласишься вернуть мне деньги