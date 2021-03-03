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Девушка поняла, что не зря бросила парня, когда увидела его ужасное сообщение после трёх свиданий

Смелой просьбой молодого человека Алекс поделилась в "Твиттере", где её история набрала 184 тыс. лайков.

3 марта 2021, 12:55

Фото © Instagram / alexcolboth

Найти нормальные и крепкие отношения не так-то просто — и это могут подтвердить все одинокие парни и девушки, сидящие в приложениях для знакомств. Поиск второй половинки может затянуться надолго, но лучше не спешить — по крайней мере, теперь так считает Алекс Колбот из Висконсина, США. Девушка рассказала подписчикам в "Твиттере" о своей последней попытке, набрав 184 тыс. лайков.

Фото © Twitter / Alex

Фото © Twitter / Alex

Она сходила на три свидания с молодым человеком с инициалами КК, но поняла, что это не её вариант. И этот случай совершенно бы не запомнился, если бы парень не написал Алекс с необычной просьбой.

Привет, Алекс, надеюсь, у тебя всё хорошо. Не подскажешь мне свой логин в Venmo (платёжная система. — Прим. ред.)?

Я спрашиваю, потому что, раз уж мы не будем встречаться, думаю, будет честно, если я получу обратно половину денег, потраченных на наши свидания. Насколько я помню, мы раза три ходили в бары и рестораны, где я платил за нас обоих. Мне кажется, 35 долларов (2600 рублей. — Прим. ред.) вполне окупят все твои блюда и напитки. Я считаю, что ты вполне справедливая девушка, поэтому согласишься вернуть мне деньги

КК

Фото © Instagram / alexcolboth

Фото © Instagram / alexcolboth

Алекс растерялась от такого сообщения и опубликовала его в "Твиттере", подписав: "Вот это я называю смелостью". Пользователи Сети отметили вежливость и тактичность послания, а также мужество парня — ведь он собрался с силами и вышел из зоны комфорта. Однако больше девушек были возмущены тем, в каком свете эту просьбу выставила Алекс, пишет The Sun.

Фото © Instagram / alexcolboth

Фото © Instagram / alexcolboth

Нельзя говорить сперва, что "я заплачу", а затем брать слова обратно. Он принял решение, что свидания будут за его счёт. Если он хотел поделить траты на двоих — нужно было бы сказать сразу, любая нормальная девушка бы согласилась

Пользователь "Твиттера"

Не в деньгах вообще дело. Раз он попросил их вернуть, когда понял, что с Алекс не выгорит, значит, изначально он платил не для того, чтобы понравиться и сделать приятное, а чтобы получить в ответ что-то (секс, компанию на вечер и т.д.). Вот что стрёмно

Пользователь "Твиттера"

Отношения и свидания — это как азартные игры. Ты тратишь своё время, деньги и силы, а в итоге можешь прогореть и остаться с пустыми руками. Ты принял решение вложить средства, а теперь злишься, что не выиграл? Ну прости, братан, казино тебе ничем не обязано

Пользователь "Твиттера"

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Диктор вёл прямой эфир из дома, когда маленький сын ворвался в студию и анонсировал важное событие

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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