Диктор вёл прямой эфир из дома, когда маленький сын ворвался в студию и анонсировал важное событие
К счастью, телеканал не выразил недовольство такой внеплановой сменой репертуара.
На долгой самоизоляции многие успели вкусить все прелести работы из дома, столкнувшись с массой неловких ситуаций, связанных с онлайн-звонками или семьёй. В этот раз досталось журналисту 4 Channel Питу Ноттеджу из Лондона, Великобритания. Он должен был во время рекламы объявить в прямом эфире о старте нового сезона документального шоу "Тайная жизнь зоопарка", когда произошло неожиданное.
Видео © Twitter / Pete Nottage
Пит отвлёкся буквально на минутку, а когда вернулся, то обнаружил у микрофона своего сына. Тот жизнерадостно объявил на всё Соединённое Королевство, подражая отцу-диктору: "Привет, я папочка! А сейчас начнётся..." Что же начнётся, зрители так и не узнали, потому что тут же раздался голос Пита. Он в панике отправил ребёнка к матери и успел до конца рекламы выпалить информацию о новом шоу.
О своём приключении Пит рассказал в "Твиттере", где пользователи Сети изрядно над ним посмеялись. Тем более ничего не омрачало их веселья — руководство телеканала не стало наказывать журналиста за его импровизированную смену текста в рекламе, пишет Daily Mail.
Так вот она какая — тайная жизнь зоопарка!
Это очень смешно, спасибо, что развеселил!
Эх, а так всё хорошо начиналось...
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