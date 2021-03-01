Диктор вёл прямой эфир из дома, когда маленький сын ворвался в студию и анонсировал важное событие

На долгой самоизоляции многие успели вкусить все прелести работы из дома, столкнувшись с массой неловких ситуаций, связанных с онлайн-звонками или семьёй. В этот раз досталось журналисту 4 Channel Питу Ноттеджу из Лондона, Великобритания. Он должен был во время рекламы объявить в прямом эфире о старте нового сезона документального шоу "Тайная жизнь зоопарка", когда произошло неожиданное.

Видео © Twitter / Pete Nottage

Пит отвлёкся буквально на минутку, а когда вернулся, то обнаружил у микрофона своего сына. Тот жизнерадостно объявил на всё Соединённое Королевство, подражая отцу-диктору: "Привет, я папочка! А сейчас начнётся..." Что же начнётся, зрители так и не узнали, потому что тут же раздался голос Пита. Он в панике отправил ребёнка к матери и успел до конца рекламы выпалить информацию о новом шоу.

Фото © Twitter / Pete Nottage

О своём приключении Пит рассказал в "Твиттере", где пользователи Сети изрядно над ним посмеялись. Тем более ничего не омрачало их веселья — руководство телеканала не стало наказывать журналиста за его импровизированную смену текста в рекламе, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / Pete Nottage

Так вот она какая — тайная жизнь зоопарка! SBYH

Это очень смешно, спасибо, что развеселил! dominic rathbone

Эх, а так всё хорошо начиналось... Philip Banks & Bess the Border Collie

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