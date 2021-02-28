Невероятная сила духа: как сложилась судьба слепой участницы "Голоса", которая доводила Градского до слёз

"Самое сложное — это стричь ногти ребёнку. Я до сих пор не умею", — говорит Патриция Курганова, держа в руке ложку с детским питанием и выжидая момента, когда её малыш вновь откроет рот. Она не видит, но чувствует. Полгода назад она стала мамой. Со сценой пока пришлось распрощаться, но, может быть, вся её история успеха на "Голосе" была лишь прелюдией перед самым главным испытанием в жизни?..

Пробило





За всю историю "Голоса" Александр Градский публично заплакал только однажды. Мэтр всегда отличался разборчивостью и сдержанностью, но запрятанная глубоко в душе сентиментальность всё-таки вырвалась наружу благодаря Патриции Кургановой. Для этой девушки из Белоруссии любые прослушивания — слепые. Она практически ничего не видит.

Свет

Пати, как её ласково называют близкие, родилась на небольшом сроке — на 28-й неделе — и этот фактор спровоцировал ретинопатию недоношенных. Проще говоря, из-за неравномерного развития кислород сжёг её глаза. Нетронутым остался только крохотный участок, через который девушка всё-таки видит свет и силуэты.

Как это было

Во втором сезоне она исполнила песню Уитни Хьюстон Run To You — и к ней повернулся только Градский. На наш обывательский взгляд, особенно учитывая, сколько раз эту песню исполняли участники "Голоса", Патриция Курганова спела хорошо, о чём свидетельствует и результат — Билан, Пелагея и Агутин к ней не повернулись. Но с первых же нот самый опытный наставник услышал то, чего не услышали другие члены жюри. До нажатия красной кнопки с ним творилось что-то странное. Позже он не раз назовёт Патрицию ангелом, и, вероятно, сидя к ней спиной, он понял, что в этом голосе заложено нечто большее, чем просто человеческие эмоции.

Мне совсем немного надо было. Мне надо было услышать то, что я ценю больше всего, и я это услышал. Спасибо. Не знаю, что дальше будем делать, куда и как двигаться... Знаете, Патриция, все люди разные, одного музыка берёт, другого не берёт, почему так, неизвестно. Меня взяло! А когда я повернулся, меня взяло совсем! Александр Градский Певец, наставник в телешоу "Голос дети"

Проводив Патрицию, Градский с какой-то обидой, зажимая в себе сильнейшие эмоции, попытался объяснить свои чувства, но не смог:

Кто-то слышит, а кто-то не слышит… Там такая боль! Нет, я не могу тут сидеть, пойду покурю Александр Градский Певец, наставник в телешоу "Голос дети"

Сцена

Так началось восхождение незрячей певицы, которая приехала из Минска. Дальше будет её знакомство и плодотворная работа с Дианой Гурцкой, выступления на фестивале "Белая трость", постоянное участие в благотворительных проектах и преподавательская деятельность в музыкальной школе. За семь лет такой активной жизни в России её стали узнавать больше, чем в родной Белоруссии. Впрочем, Александр Лукашенко, когда узнал об этом, постарался восполнить этот пробел и подарил девушке медаль папы Франциска — то есть передарил подарок римского понтифика.

Смысл

Но вскоре Пати поняла, что счастье не в славе и деньгах. Она даже стала отказываться от выступлений на корпоративах, мотивируя это тем, что иногда гости без предупреждения подходят к ней и берут на руки, и это её смущает. А затем она увидела в своей жизни другой смысл.

Никто никогда не говорил мне, каким должен быть мой муж — зрячим или незрячим. Я встречалась с разными мужчинами, но полюбила Дениса Патриция Курганова

Они познакомились в Интернете и поняли, что у них много общего и кроме отсутствия зрения. Она певица, он звукорежиссёр. Они прекрасно дополняют и понимают друг друга. В 2018 году они сыграли свадьбу, а через год она забеременела.

Было страшно, но я понимала, что желание стать мамой сильнее, и все страхи отодвинула на задний план. Был риск, что ребёнок родится незрячим, и, когда он родился, мы несколько раз показывали его окулисту. Слава богу, всё хорошо, Рома — зрячий Патриция Курганова

Мы сами!

Патриция и Денис живут не одни, им помогает его мама, но все основные заботы они берут на себя. Уборка, стирка, готовка — всё это на Патриции, а Денис помогает с малышом и зарабатывает деньги. Он не считает, что имеет право сидеть дома, пользуясь своей инвалидностью.

Есть люди, которые считают, что им ничего не надо, мол, у меня есть мама и папа — они за меня платят, вытирают пыль, кормят, у меня есть пенсия... Ещё ругают государство, которое платит мало. А я хочу спросить: ты сам что-то сделал, чтобы у тебя денег было побольше? Или ты просто хочешь пострадать? Денис Шишкин Муж Патриции Кургановой

Слабость — сила

Это удивительно, но они не просто справляются, их недуг стал их сильной стороной. Внимание к деталям, тактильная близость, высочайший уровень ответственности, неторопливость — всё это малыш получает в таких дозах, что многим детям со здоровыми родителями остаётся только завидовать.

Незрячая мама — она более внимательная, наверное. Она более ответственная. Я только очень боюсь, что в будущем он будет убегать от нас. Дети и от зрячих родителей сбегают, а тут... Но, значит, будем отпускать, стараться воспитывать так, чтобы он знал, что в любой момент должен отозваться Патриция Курганова

Дрожь

Александр Градский "выгнал" Патрицию во втором туре. Он объяснил это тем, что не может больше выносить тех эмоций, что рождает в нём эта девушка. И это не было позой. Такую дрожь в голосе, с которой он объяснял своё решение, — не подделаешь.

Она же не певица, она ангел, — оправдывался Александр Градский после того, как вывел Патрицию из числа участников "Голоса". — А как ангелы могут участвовать в конкурсе? Александр Градский Певец, наставник

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