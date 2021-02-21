Полицейские бросились спасать парня, замерзающего на снегу, и выставили себя полными дураками
Зато не пришлось отвлекать скорую и другие экстренные службы от работы.
Полицейские из Амстердама, Нидерланды, от души повеселили подписчиков в "Фейсбуке", рассказав о своей стыдной ошибке. Накануне патрульные проезжали мимо Остерпарка, когда заметили на земле тело неизвестного мужчины. Забеспокоившись, что это может быть жертва преступления или человек, которому стало плохо, правоохранители бросились ему на помощь, пишет Unilad.
Однако когда они подъехали ближе, то обнаружили, что помогать некому — "тело горожанина" не то что остыло, оно никогда и не было тёплым. Перед полицейскими в свете фар лежал оригинальный снеговик, у которого даже был нос-морковка. Стражи порядка посмеялись над своей ошибкой и отдали дань уважения неизвестному скульптору и его необычной композиции. А подписчики их в этом поддержали.
Это просто очень ранняя шутка к первому апреля!
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Вот он — амстердамский юмор!
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