Беременная Ратаковски позировала полностью голой, но даже преданные фанаты не смогли на это смотреть
Модель не даёт своему положению поставить её карьеру на паузу, однако фанаты относятся к такому уже без особого восторга.
Известная 29-летняя модель Эмили Ратаковски в силу профессии не стесняется лишний раз показаться перед подписчиками обнажённой, и большой живот для неё не является помехой. В последнее время девушка не может нарадоваться своему предстоящему материнству, поэтому и публикует обнажённые фото, хвастаясь идеальной даже при беременности фигурой.
В этот раз Эмили устроила фотосессию по всему дому, попозировав обнажённой у окна, полежав в ванне и на кровати. Она то поворачивалась к фотографу спиной и боком, то прикрывала грудь руками, а кое-где пришлось даже прикрыть в фотошопе отдельные места. Многие фанаты, как всегда, пришли в восторг от такой картины, но появились и недовольные пользователи Инстаграма, которые попросили кумира надеть хоть что-нибудь.
Ты прекрасна, спору нет, но это всё как-то слишком, не?
Почему она всегда голая?
Боже мой, она никогда не остановится. Дорогая, возьми перерыв, ты беременна!
Эмили Ратаковски — популярная американская модель, которая добилась такого успеха благодаря своей необычной внешности и регулярным откровенным снимкам. По всему миру её узнали после того, как она снялась в клипах таких звёзд, как Maroon 5, Робин Тик и Дима Билан, а после — и в нескольких фильмах. На инстаграм девушки подписано 27 млн человек, которым она часто показывает купальники и бельё собственного бренда Inamorata.
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