Паулина Андреева, которая до последнего скрывала беременность, родила Бондарчуку сына
Об этом девушка заявила сама, опубликовав недвусмысленное фото в "Инстаграме".
32-летняя актриса Паулина Андреева обеспокоила фанатов, когда внезапно пропала из соцсетей. В последнее время девушка отменила все спектакли, а если и выкладывала фото, то исключительно в мешковатой и безразмерной одежде. Поклонники в "Инстаграме" высказывали самые радостные предположения о будущем пополнении в семье, но звёздная пара, а также их помощники отказывались комментировать любые слухи.
И вот наконец-то все подозрения подтвердились — Паулина сама опубликовала на своей странице чёрно-белое фото. На нём девушка стояла в тёмной пижаме, которая расходилась на её огромном животе. Снимок актриса подписала лаконично: "Иван Фёдорович Бондарчук. 02.03.2021 г.". Здесь уже никаких сомнений не осталось. И хоть молодая мама закрыла под постом комментарии, восторженные поклонники не смогли сдержать радости и завалили поздравлениями её предыдущие снимки.
Фото © Instagram / ru_tv
Милая моя, родная Паулина, поздравляю от всей души с рождением сыночка! 😀💐
Радость какая, будьте все здоровы и счастливы! 💖
С прекрасным событием вас с Фёдором искренне поздравляю! Очень радостно за вас) Растите здоровыми! И счастливого и трогательного материнства)
Как сообщил "Стархиту" свой источник, Паулина сейчас находится в закрытой палате элитного госпиталя "Лапино" и к ней пускают только врачей и медсестёр. К здоровью новоиспечённой мамы и малыша относятся серьёзно, ведь это первый ребёнок актрисы. У 53-летнего Фёдора Бондарчука уже есть взрослые дети от прошлого брака — сын Сергей и дочь Варвара.
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